Un magistrato tributario alla guida dell'Unicef Italia in un momento critico per l'infanzia

Un nuovo inizio per l’Unicef Italia

Oggi, a Roma, è stato eletto all’unanimità Nicola Graziano come nuovo presidente dell’Unicef Italia. Graziano, un magistrato tributario di 57 anni, succede a Carmela Pace, che ha guidato l’organizzazione con saggezza negli ultimi anni. La sua elezione rappresenta un momento di rinnovamento e di sfide significative, soprattutto in un periodo in cui l’infanzia è messa a dura prova da conflitti e crisi ambientali.

Un impegno per i diritti dei bambini

Graziano ha espresso la sua determinazione ad affrontare le difficoltà che oltre 470 milioni di bambini nel mondo stanno vivendo, molti dei quali si trovano in aree di conflitto. “Assumo questo impegno con grande responsabilità”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, di cui si celebra il 34° anniversario della ratifica da parte dell’Italia. La sua esperienza come volontario Unicef e il suo impegno nelle scuole lo hanno preparato ad affrontare le sfide che lo attendono.

Focus sull’Italia e sul benessere dei bambini

Nonostante l’attenzione globale, Graziano ha chiarito che il suo sguardo sarà rivolto anche ai bambini italiani, il cui benessere non è sempre garantito. “È fondamentale non dimenticare i bambini che vivono nel nostro Paese”, ha affermato, evidenziando la necessità di un’azione concreta per migliorare le loro condizioni di vita. Il nuovo consiglio direttivo, composto da figure di spicco come Mario Calabresi e Franco Gabrielli, supporterà Graziano in questo importante compito.