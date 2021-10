Abuja, 23 ott. (Adnkronos/Xinhua) – Oltre 800 detenuti sono fuggiti a seguito di un attacco da parte di uomini armati non identificati in un carcere situato nello Stato di Oyo, nel sud-ovest della Nigeria. Ad annunciarlo è l'amministrazione penitenziaria attraverso il suo portavoce Olanrewaju Anjorin precisando che dei 837 detenuti in attesa di giustizia fuggiti 262 sono stati ripresi mentre altri 575 sono ancora in libertà.