Nobel: Avs, 'Machado scelta che risponde a egemonia destra conservatrice'

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – "Non ci convince affatto che il Nobel per la Pace sia stato dato a Maria Corina Machado. Una scelta che risponde più all’egemonia politica che la destra conservatrice e i suoi adepti nel mondo stanno cercando di rendere predominante". Così in una nota i leader di Avs Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni.

"Chi chiede l’intervento militare degli Usa nel suo Paese, per rovesciare il governo cui lei si oppone, evidentemente c’entra davvero poco con l’impegno per la Pace come il sostegno alle politiche di Netanyahu", conclude.