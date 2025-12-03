Un disastro aereo ha colpito l’aeroporto di Detroit, quando due velivoli della Northwest Airlines si sono scontrati sulla pista principale. L’incidente ha provocato vittime e feriti, sollevando serie preoccupazioni sulla sicurezza e sulle procedure in condizioni di scarsa visibilità.

Disastro aereo sulla pista di Detroit: cause e responsabilità dell’incidente

Le indagini condotte dal National Transportation Safety Board (NTSB) hanno evidenziato una combinazione di errori umani e carenze procedurali.

Il comandante del DC-9, William Lovelace, aveva 23.000 ore di volo, ma era appena rientrato da un congedo medico e affrontava il primo volo senza supervisione. Il primo ufficiale, James Schifferns, vantava una limitata esperienza sul DC-9, contraddicendo le affermazioni fatte al comandante sulla sua familiarità con l’aeroporto di Detroit.

La mancanza di coordinamento tra i due piloti e la scarsa gestione della cabina hanno reso impossibile correggere l’errore in tempo. Hanno contribuito all’incidente anche carenze nella segnaletica e nell’illuminazione dell’aeroporto, errori della torre di controllo nella gestione del traffico aereo e insufficiente supervisione della Federal Aviation Administration. Inoltre, il meccanismo di rilascio del cono di coda del DC-9 è risultato guasto, complicando l’evacuazione dei passeggeri e aumentando il numero di vittime e feriti.

“Non si vede niente, siamo fermi”, disastro aereo a Detroit

Il 3 dicembre 1990, una fitta nebbia avvolgeva l’aeroporto metropolitano di Wayne County, a Detroit, quando i due aerei della Northwest Airlines si scontrarono sulla pista 03C. Poco prima, la neve aveva smesso di cadere, ma la visibilità era estremamente ridotta. “ Qui c’è così tanta nebbia che non si vede niente. Siamo fermi ”, dichiarò il comandante.

Il Douglas DC-9-14, in servizio come volo Northwest 1482 diretto a Pittsburgh, stava effettuando il rullaggio quando, disorientato dalla nebbia, deviò dalla via corretta e si infilò su una pista attiva. Il Boeing 727, autorizzato al decollo nello stesso momento, colpì l’ala destra del DC-9, causando un incendio immediato.

Nell’impatto persero la vita sette passeggeri e un membro dell’equipaggio del DC-9, mentre altri 10 riportarono ferite gravi e 23 lievi. Nonostante l’incendio e il caos, la maggior parte dei passeggeri riuscì a evacuare attraverso le uscite di emergenza, e il comandante del DC-9 fuggì attraverso il finestrino della cabina. Il Boeing, danneggiato all’ala, venne successivamente riparato e tornò in servizio, mentre il DC-9 fu completamente distrutto.