Oggi trattiamo un caso di cronaca nera passato alla storia come la Strage di Sinnai. Una vicenda che racchiude il più lungo errore giudiziario italiano, una falsa testimonianza presa per vera per più di 30 anni e una verità che si è scoperta solo successivamente. Questa è la storia di Beniamino Zuncheddu, finito in carcere pur essendo innocente all'età di 27 anni e assolto in modo definitivo proprio quest'anno.