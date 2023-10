Home > Video > Notizie Crime: il Mostro di Terrazzo Notizie Crime: il Mostro di Terrazzo

Quello che vi spieghiamo oggi è il caso del mostro di Terrazzo: Gianfranco Stevanin, accusato e condannato all'ergastolo per stupro, omicidio e sequestro di persona. Una vicenda che, come in molte situazioni simili, è partita da una condanna per violenza sessuale e tentata estorsione ai danni di una donna di nome Gabriele Musger e si è tramutato in un caso molto più grande con la scoperta di tante altre vittime.