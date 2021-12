(Adnkronos) – Milano. "Esco con la soddisfazione di una bella prestazione e una bella vittoria, non era scontata, nel calcio devi sudartela. Chiaro che fare qualche gol in più sarebbe stato meglio. Ne esco con fiducia, la squadra ha dimostrato maturità dando continuità alla gara di Genova".

L'allenatore del Milan Stefano Pioli commenta così la vittoria per 2-0 in casa sulla Salernitana, ultima in classifica, che riporta momentaneamente i rossoneri al comando della Serie A.