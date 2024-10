Oggi, dopo la formazione della nuova classe, si è svolta un’ulteriore registrazione del celebre talent show Amici, rendendosi necessarie delle anticipazioni. Tutti i partecipanti erano presenti in studio, eccezion fatta per Gabriele Baio, assente per motivi comprensibili. L’ospite musicale della serata è stato Petit, che ha presentato il suo ultimo singolo, mentre Gigi D’Alessio ed Eleonora Abbagnato hanno ricoperto il ruolo di giudici in questa seconda puntata.

Anticipazioni sulle classifiche di canto e danza

Per quanto riguarda le anticipazioni, Superguida Tv e Amici News hanno diffuso dettagli sulle classifiche di canto e danza, rivelando che Nicolò e Teodora si sono aggiudicati il primo posto nelle loro rispettive specialità.

Le performance dei cantanti di Amici 24

“Come si è svolta la prima prova per i cantanti di Amici 24? Quali brani hanno eseguito e quali voti hanno ricevuto? Ecco la lista con le performance e alcuni commenti dei giudici.

Nicolò ha eseguito “Beautiful things”.

Vybes ha proposto “Sciamu a ballare”, un pezzo di pizzica con rap.

Senza Cri ha cantato “Luna”, ricevendo numerosi elogi per le sue barre.

Luk3 si è cimentato con “Mary”, ma Gigi D’Alessio ha notato che necessita di ulteriore crescita; la sua giovane età è evidente, ma la scuola di Amici 24 sembra essere il luogo adatto per lui.

Diego, prima di iniziare la sua esibizione, è stato presentato da Maria De Filippi come una celebrità su TikTok. Ha interpretato “La musica non c’è”.

Nella gara degli inediti hanno partecipato:

Ilan

TrigNO

Senza Cri

Il vincitore sarà svelato grazie al televoto!

La classifica di ballo

E infine, ecco cosa è successo nella classifica di ballo…

Qual è stata la sorte degli otto ballerini richiesti dagli insegnanti di danza? Gabriele non era presente. Come abbiamo osservato durante il daytime, il giovane ballerino sta affrontando un momento di malessere fisico. In una delle sale da ballo, mentre aspettava la maestra Deborah, ha mostrato segni di grande tristezza, piangendo a lungo. Successivamente, hanno avuto una conversazione approfondita, durante la quale lui ha manifestato la volontà di lasciare.

Teodora

Daniele

Chiara

Rebecca

Alessio

Alessia ha eseguito una rumba con il viso coperto da un passamontagna, lasciando visibili solo i suoi occhi.

Sienna