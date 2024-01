Nuoto: Mondiali fondo, 6 azzurri convocati per Doha

Roma, 24 gen. - (Adnkronos) - Sono sei i fondisti azzurri convocati dal responsabile tecnico Stefano Rubaudo per la 21/a edizione dei Mondiali di nuoto, in programma a Doha (Qatar) dal 2 al 18 febbraio. Le gare in acque libere si terranno tra sabato 3 e giovedì 8 e saranno fondamentali in ott...

Roma, 24 gen. – (Adnkronos) – Sono sei i fondisti azzurri convocati dal responsabile tecnico Stefano Rubaudo per la 21/a edizione dei Mondiali di nuoto, in programma a Doha (Qatar) dal 2 al 18 febbraio. Le gare in acque libere si terranno tra sabato 3 e giovedì 8 e saranno fondamentali in ottica Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. I migliori 13 atleti delle 10 km (non ancora qualificati), infatti, otterranno una quota a cinque cerchi per il proprio Paese. Si qualificheranno per i Giochi anche i migliori atleti, in base all’ordine di arrivo, di ciascun continente (cinque uomini e cinque donne), ma se il NOC (comitato olimpico nazionale) in questione ha già qualificato due atleti, la carta andrà al NOC meglio classificato dello stesso continente. L’Italia sarà rappresentata da due uomini e quattro donne nelle acque dell’Old Port della capitale qatariota: Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza, Ginevra Taddeucci, Arianna Bridi, Barbara Pozzobon e Giulia Gabbrielleschi. La rassegna iridata, completate le due 10 km, prevede anche la disputa delle due 5 km e della staffetta mista 4×1500 metri (specialità non olimpiche).