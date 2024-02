Nuoto: Mondiali, Martinenghi argento nei 100 rana

Doha, 12 feb. - (Adnkronos) - Nicolò Martinenghi vince la medaglia d'argento nei 100 rana ai campionati del mondo di Doha. Il lombardo tocca in 58"84 alle spalle dello statunitense Nic Fink, vincitore in 58"57. Bronzo al britannico Adam Peaty (59"10). Per l'azzurro &e...

Doha, 12 feb. – (Adnkronos) – Nicolò Martinenghi vince la medaglia d'argento nei 100 rana ai campionati del mondo di Doha. Il lombardo tocca in 58"84 alle spalle dello statunitense Nic Fink, vincitore in 58"57. Bronzo al britannico Adam Peaty (59"10). Per l'azzurro è il terzo podio consecutivo in questa distanza ai mondiali.