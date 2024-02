Nuoto: Mondiali, Pasquino fuori in semifinale nei 100 dorso

Doha, 12 feb. - (Adnkronos) - Francesca Pasquino esce di scena in semifinale nei 100 dorso ai Mondiali di Doha. L'azzurra è ottava e ultima nella sua semifinale con il tempo di 1'01"68. La più veloce in semifinale è la statunitense Claire Curzan in 58"73. ...