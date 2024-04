Le forze di sicurezza russe arriveranno a coloro che hanno ordinato l’attacco terroristico, ha assicurato il presidente russo, Vladimir Putin, durante una riunione dello staff del ministero dell’Interno.

«Le forze di sicurezza russe arriveranno a coloro che hanno ordinato l’attacco terroristico. In questo ambiente non ci sono agenti affidabili. Fanno tutto per denaro. Non sono guidati da considerazioni religiose o politiche, ma solo finanziarie. Tutto è facile da vendere, ogni informazione è comprata e venduta. Quanto ai committenti finali, ci arriveremo».

Mosca citerà in giudizio Kiev davanti alle Corti internazionali con l’accusa di essere coinvolta in atti di terrorismo sul suolo russo. Tra i responsabili il capo degli 007 ucraini Malyuk. L’iniziativa non riguarda per ora la strage al Crocus City Hall.

Obiettivi di Putin per la criminalità