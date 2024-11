Nuove norme stradali per ridurre le vittime della strada in Italia

Nuove norme stradali per ridurre le vittime della strada in Italia

La necessità di una maggiore coscienza alla guida

In occasione della Giornata internazionale per le vittime della strada, Paolo Colangelo, presidente di Confarca, ha sottolineato l’importanza di una maggiore coscienza quando si è al volante. La sicurezza stradale è un tema cruciale, soprattutto in un periodo in cui gli incidenti continuano a rappresentare una delle principali cause di morte tra i giovani. La consapevolezza e il rispetto delle norme stradali sono fondamentali per ridurre il numero di vittime e garantire strade più sicure per tutti.

Il nuovo Codice della strada in arrivo

Martedì prossimo, il nuovo Codice della strada sarà presentato al Senato per l’approvazione finale. Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha dichiarato che l’obiettivo è quello di scendere sotto i 3.000 morti all’anno. Questo traguardo ambizioso richiede un impegno collettivo e una revisione delle norme esistenti. Le nuove disposizioni si concentreranno su aspetti cruciali come l’uso dei telefonini alla guida e l’abuso di alcol, due fattori determinanti per la sicurezza stradale. La speranza è che queste misure possano contribuire a salvare vite e a rispettare gli obiettivi fissati dall’Unione Europea per il 2030.

Dati allarmanti sugli incidenti stradali

Secondo i dati Istat, sebbene si registri una diminuzione dei decessi, gli incidenti stradali nel 2023 sono aumentati dello 0,4%, con un impatto significativo sui giovani. La fascia di età tra i 20 e i 24 anni presenta il tasso di mortalità più elevato, con 77 decessi ogni milione di abitanti. Inoltre, i dati preliminari per il 2024 mostrano un incremento delle vittime, con 1.429 incidenti mortali nei primi sei mesi, un aumento del 4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Anche il numero di feriti e incidenti con lesioni è in crescita, evidenziando la necessità di interventi urgenti e mirati per migliorare la sicurezza sulle strade italiane.