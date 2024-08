Un attacco aereo israeliano avvenuto nelle prime ore di sabato nella Striscia di Gaza ha ucciso diversi membri di una famiglia palestinese. La notizia è stata diramata dall’agenzia palestinese Wafa.

Nuovi raid israeliani su Gaza: sale il bilancio delle vittime

L’attacco, avvenuto poco dopo la mezzanotte, ha colpito la casa della famiglia Ajlah nel quartiere di Al-Zawaida, al centro di Gaza City. Questa informazione è stata fornita all’AFP dal portavoce della difesa civile Mahmud Bassal. Il bilancio degli ultimi attacchi israeliani è di almeno 16 morti, tra cui nove bambini e tre donne. 15 corpi sono stati rinvenuti ad Al-Zawaida, mentre l’altro è stato trovato sotto le macerie nel quartiere Sheikh Radwan, dove è stato colpito un edificio residenziale.

L’ordine di evacuazione

A seguito dei raid, il portavoce militare di Israele ha pubblicato su X le istruzioni per l’evacuazione in una zona umanitaria designata nel centro della Striscia, compreso il distretto di Maghazi, vicino ad Al-Zawaida. L’esercito ha affermato che i militanti di Hamas stavano lanciando razzi da quelle aree e che l’IDF si stava preparando ad agire contro di loro.

Individuato il primo caso di poliomielite

Il ministero della Sanità di Gaza ha reso noto di aver rilevato il primo caso di poliomielite nell’enclave, incolpando le difficili condizioni in cui la popolazione è costretta a vivere, nonché la carenza di forniture mediche e la mancanza di prodotti per l’igiene personale. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha chiesto una pausa umanitaria per condurre una campagna di vaccinazione, almeno per i bambini. “È impossibile condurre una campagna di vaccinazione contro la poliomielite con la guerra che imperversa ovunque” ha dichiarato parlando con la stampa presso la sede ONU a New York. “Siamo chiari: il vaccino definitivo per la poliomielite è la pace e un immediato cessate il fuoco umanitario. In ogni caso, una pausa umanitaria è d’obblig,” ha aggiunto.