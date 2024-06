La corsa azionaria di Nvidia prosegue, con l’azienda che si è affermata rapidamente come protagonista di Wall Street e dell’industria dell’intelligenza artificiale.

Nvidia e il frazionamento delle azioni: cosa bisogna sapere

Il tanto atteso frazionamento azionario è stato annunciato in seguito ai risultati record dell’ultima trimestrale, con un ratio di 10 a 1. Questa mossa rende le azioni più accessibili, questo per gli investitori si traduce nel fatto che riceveranno dieci nuove azioni per ogni vecchia azione posseduta, portando il loro valore a circa 105 dollari. Tuttavia, ciò non cambia i fondamentali o la capitalizzazione di mercato dell’azienda. Il frazionamento mira ad aumentare la liquidità di mercato e, secondo la Bank of America, le società che lo hanno adottato hanno registrato in media un aumento del 25% nel prezzo delle azioni dopo 12 mesi.

Nvidia, frazionamento delle azioni in vista: come funziona

Nvidia ha già effettuato diversi frazionamenti in passato e il suo prezzo azionario è cresciuto in modo significativo negli ultimi anni, posizionandola come la terza società più preziosa al mondo. L’ultima operazione di frazionamento, in programma per giugno 2024, potrebbe ampliare ulteriormente l’attrattiva delle azioni Nvidia per gli investitori retail, con possibili effetti positivi sul loro valore nel breve termine.