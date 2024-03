Home > Video > OFF CAMERA con Alberto Naska OFF CAMERA con Alberto Naska

"Quando la gente per strada inizia a riconoscerti inizi ad avere la percezione di quanto quello che stai facendo dietro uno schermo sta impattando la vita delle persone che esistono davvero. Quello è il momento in cui fai il click!" abbiamo incontrato e intervistato il pilota automobilistico e youtuber Alberto Naska, noto come Naska. Scopriamo con lui alcune curiosità sulla sua vita, dagli esordi al momento in cui ha capito che stava diventando famoso.