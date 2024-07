Home > Video > Off Camera con Chiara Anicito Off Camera con Chiara Anicito

"Un pomeriggio eravamo ad una festa per bambini e tutti, invece di andare dal festeggiato, venivano da me. Quello è stato il primo momento in cui mi sono resa conto che tanti mi seguivano" Comica, attrice, cantante, doppiatrice e anche speaker radiofonica: oggi con Off Camera abbiamo avuto il piacere di intervistare Chiara Anicito.