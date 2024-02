Home > Video > OFF CAMERA con Daniele Pugliese e Alessio Strazzullo di Casa Surace OFF CAMERA con Daniele Pugliese e Alessio Strazzullo di Casa Surace

"Prima di Casa Surace ognuno di noi faceva tutt'altro, poi destino ha voluto che ci avvicinassimo a questa realtà", Daniele Pugliese e Alessio Strazzullo raccontano come nasce l'idea di Casa Surace come casa di produzione, come hanno affrontato i momenti difficili, tra cui la pandemia, e quali sono i valori che vogliono diffondere attraverso questo canale di comunicazione.