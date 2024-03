Home > Video > OFF CAMERA con Leonardo Decarli OFF CAMERA con Leonardo Decarli

"Io ho iniziato per noia, a 15 anni e mezzo. Non c'era ancora il concetto del faccio i video per i social come lavoro" Abbiamo incontrato e intervistato il noto content creator e youtuber Leonardo Decarli Scopriamo con lui alcune curiosità sulla sua vita e da cosa è nato il suo successo sui social e la sua popolarità.