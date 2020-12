Dinner Cancelling: come funziona la dieta di Fiorello

La Dinner Cancelling è una dieta semi rigida, che prevede una colazione e un pranzo sani e ricchi, ma l'assenza della cena. Scoprimo i suoi benefici.

La Dinner Cancelling è una dieta relativamente nuova, della quale si sente parlare sempre più spesso, negli ultimi tempi, nel nostro Paese, anche grazie a Fiorello, che dopo averla seguita per un breve periodo di tempo, ha guadagnato una nuova forma fisica ed il sano benessere psicofisico del proprio organismo.

Dinner Cancelling

Formulata per la prima volta dal nutrizionista tedesco Dieter Grabbe, negli ultimi tempi, in Italia, si sente parlare, sempre più spesso, della Dieta Dinner Cancelling, soprattutto grazie a Fiorello che, dopo averla seguita per un breve periodo di tempo, è riuscito a guadagnare una nuova forma fisica ed il sano benessere psicofisico del proprio organismo.

La dieta, che rientra nella categoria del cosiddetto “digiuno intermittente“, segue uno stile semi rigido e lo schema 16-8, ovvero, 8 ore di alimentazione sana seguite da un digiuno di 16 ore, durante le quali si possono solo bere bevande dietetiche, prive dell’aggiunta di zucchero, sotto qualsiasi forma, quali, acqua, latte e tisane.

Dinner Cancelling: come funziona

La colazione è sempre stato il pasto più importante della giornata, ma la sua importanza è addirittura più rilevante per chi segue la Dinner Cancelling, una dieta semi rigida, parte integrante di una categoria di diete a digiuno intermittente, che prevede una colazione ed un pranzo ricco, abbondante ed equilibrato ma, tuttavia, senza ricorrere ad alcun eccesso, ad eccezione della cena che, come potrebbe suggerire la terminologia stessa, deve essere assolutamente saltata.

Come anticipato nella premessa, la Dinner Cancelling segue lo schema 16-8, di conseguenza, è consentito mangiare solo a colazione e a pranzo, incluse le ore che stanno nel mezzo, tuttavia, facendo un riferimento esclusivo a cibi sani e freschi, che favoriscono la perdita di peso, la disintossicazione dell’organismo di tutte quelle sostanze tossiche e dannose che tendono ad accumularsi, nel tempo, a causa di un’alimentazione sbagliata, e bevande salutari, prive di zucchero (latte, acqua e tisana).

Seguita correttamente, la dieta favorisce una perdita di peso fino ad un massimo di 15 kg in sole due settimane, tuttavia, è preferibile seguire lo schema della dieta per due o tre giorni della settimana, fino ad un massimo di 15 giorni.

L’obiettivo della Dinner Cancelling è quello di:

disintossicare , purificare e depurare l’ organismo , liberandolo dalle scorie e ogni altra sostanza tossica e dannosa che si sono accumulate al suo interno, nel tempo, a causa di un’alimentazione scorretta;

, purificare e depurare l’ , liberandolo dalle scorie e ogni altra sostanza tossica e dannosa che si sono accumulate al suo interno, nel tempo, a causa di un’alimentazione scorretta; perdere il peso in eccesso e la massa grassa corporea

e la recuperare un stato di salute ottimale , grazie ad una qualità migliore del sonno, una maggiore energia nell’affrontare la giornata, un rallentamento dello stato di invecchiamento

, grazie ad una qualità migliore del sonno, una maggiore energia nell’affrontare la giornata, un rallentamento dello stato di invecchiamento un rallentamento dei processi infiammatori

una riduzione dei livelli di colesterolo e glicemia nel sangue

e una maggiore sensibilità insulinica

una minore pressione arteriosa

La Dinner Cancelling predilige alimenti quali: patate, carni bianche, pesce e verdura, legumi e frutta di ogni genere, purché fresca.



