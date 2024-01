Dieta di gennaio: consigli e rimedi per restare in forma

La dieta di gennaio va intesa come uno stile di vita che, attraverso il consumo regolare di alimenti freschi e genuini, preserva il benessere psicofisico e favorisce la perdita di peso. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona e quali sono tutti i suoi benefici.

L’aumento di peso è la conseguenza di fattori differenti che, a volta, possono anche influenzarsi reciprocamente. La maggior parte delle volte, tuttavia, l’aumento di peso o le oscillazioni ormonali sono la conseguenza di un’alimentazione sbagliata e uno stile di vita sedentario. Sebbene accettare se stessi sia fondamentale, per preservare la fiducia in se stessi e nelle proprie capacità, un aumento eccessivo del peso va considerato un campanello d’allarme perché è all’aumento di peso che sono associate la maggior parte delle patologie che si potrebbero evitare se solo si prestasse maggiore attenzione a come si mangia.

Dieta di gennaio: come seguirla

La dieta di gennaio non è stata progettata per stravolgere le abitudini a tavola di chi la segue ma, al contrario, di correggerle. Spesso, infatti, come si accennava già nel paragrafo precedente, l’aumento o le oscillazioni del peso sono la conseguenza di un’alimentazione sbilanciata, magari ricca di sodio e zuccheri e povera di fibre, grassi buoni e proteine. Correggere la propria alimentazione, dunque, vuol dire correggere le proprie abitudini, inserendo nei menù piatti completi e bilanciati nell’arco di tutta la settimana.

E’ preferibile eliminare dalla propria dieta tutti gli alimenti e le bevande conservati, ricchi di sale e zuccheri aggiunti e preferire alimenti freschi e genuini, come la frutta e la verdura, i cereali integrali, proteine di origine animale e vegetale e carboidrati, sia semplici che complessi che, tuttavia, dovrebbero essere consumati in quantità maggiore rispetto ai carboidrati semplici.

Nessuna dieta, però, funziona se non è accompagnata da movimento e attività fisica. Per quanto riguarda l’attività fisica, si prediligono tutti gli sport, indipendentemente dal loro livello di intensità. Lo stesso discorso vale per il movimento. Se non si ha molto tempo a disposizione, va bene anche fare una passeggiata di almeno mezz’ora al giorno, tre volte alla settimana.

Dieta di gennaio: miglior integratore

Quando si intraprende un percorso così delicato come quello della perdita di peso, il nostro consiglio è quello di evitare il confronto con le altre persone, anche se, come noi, seguono la dieta di gennaio perché ognuno di noi ha alle spalle percorsi diversi. Per questa ragione può succedere che alcuni perdano peso più facilmente o rapidamente di altri.

Se la perdita di peso è un’impresa, tuttavia, potete provare a stimolare il vostro metabolismo con l’assunzione regolare di un integratore alimentare come Spirulina Ultra, che si compone di principi attivi naturali, che sono:

La Spirulina , fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo;

, fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo; La Gymnema, che potenzia i benefici che la spirulina promuove, per un migliore benessere psicofisico.

Per chi volesse maggiori informazioni, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Spirulina Ultra è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Spirulina Ultra è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore, che provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa. Attualmente, Spirulina Ultra è in promozione a 49,99 € anziché 200 € per quattro confezioni. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.