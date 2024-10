Eventi principali del 17 ottobre 2024: Cerimonia "Stelle al Merito del Lavoro", Informativa sulle basi Unifil, Proposta per Giornata in memoria dei piccoli martiri di Gorla, Audizione sulla gestione della previdenza, Conferenza sul benessere degli animali nei canili, Question Time al Senato, Commissioni Giustizia e Affari sociali, Conferenza stampa sul tema della violenza di genere, Evento sulle politiche migratorie, Convegno dell'Ocse, Presentazione report Istat sulla povertà in Italia, Riunione Banca centrale europea, Riunione del Consiglio dell'Unione europea, Presentazione del libro sulla prevenzione dei rischi naturali, Convegno sulle violenze di genere, Italia ospite d'onore alla Buchmesse, Finale America's Cup, Torneo di tennis "6 Kings Slam" a Riyadh

Ecco gli eventi principali programmati per il 17 ottobre 2024:

ROMA – Cerimonia “Stelle al Merito del Lavoro”

A ROMA, presso il Quirinale alle 11:00, si svolgerà una cerimonia dedicata alla consegna delle “Stelle al Merito del Lavoro” per il 2024, alla presenza del presidente della Repubblica, Mattarella, e del presidente della Camera, Fontana.

ROMA – Informativa del ministro della Difesa

Sempre a ROMA, alle 9:00, la Camera e il Senato ospiteranno l’informativa del ministro della Difesa, Crosetto, riguardo all’attacco alle basi Unifil in Libano.

ROMA – Proposta per istituire la Giornata in memoria dei piccoli martiri di Gorla

Inoltre, alla Camera, nella sala stampa, si terrà alle 11:30 una presentazione della proposta da parte di Fdi per istituire il 20 ottobre come Giornata in memoria dei piccoli martiri di Gorla, in occasione degli 80 anni dalla strage, con la partecipazione di Foti, della sottosegretaria Frassinetti, Montaruli, Corcio e Amorese.

ROMA – Audizione del presidente dell’Inps

Alle 8:30, sempre alla Camera, nella sala San Macuto, ci sarà un’audizione di Fava, presidente dell’Inps, sul tema della gestione della previdenza allargata.

ROMA – Conferenza sul benessere degli animali nei canili

In sala stampa della Camera, alle 10:00, avrà luogo una conferenza sul benessere degli animali nei canili, con la partecipazione del Sottosegretario alla Salute, Gemmato, dei deputati di Forza Italia Dalla Chiesa e Brambilla, e del generale Covetti, Comandante dei Carabinieri per la Tutela della Salute.

Senato – Question time

Al Senato, nell’Aula, il question time dalle 15:00 vedrà la presenza dei ministri dell’Economia, Giorgetti; delle Disabilità, Locatelli; e dell’Ambiente, Pichetto Fratin.

Commissioni Giustizia e Affari sociali

Inoltre, alle 10:00, le commissioni Giustizia e Affari sociali si riuniranno in congiunta per ascoltare Amato, seguito da Flick alle 10:40 e Vari alle 11:20, riguardo ai ddl 65-104-124-570-183 sulle disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita.

Senato – Conferenza stampa sul tema della violenza di genere

Infine, alle 13:00, nella sala Nassiriya del Senato, si svolgerà una conferenza stampa organizzata dal M5S, intitolata “La violenza di genere colpisce le donne, ma è un problema degli uomini. Cambiare si può”, con la partecipazione di Croatti.

ROMA – Evento sulle politiche migratorie

ROMA – Sede del Partito Democratico, via Sant’Andrea delle Fratte, inizierà alle 14:00 un evento sul tema delle politiche migratorie intitolato “La Svolta necessaria”, con la partecipazione della segretaria Schlein, e dei membri Majorino, Mahmoud e Bakkali.

ROMA – Convegno dell’Ocse

ROMA – Alle 10:00 si svolgerà un convegno dell’Ocse con la presenza del ministro dell’Economia, Giorgetti, presso il Lido di Ostia.

ROMA – Presentazione del report dell’Istat

ROMA – L’Istat presenterà un report sulla povertà in Italia per l’anno 2023, insieme a dati sul commercio estero e i prezzi all’import per agosto 2024.

LUBIANA – Riunione della Banca centrale europea

LUBIANA – La Banca centrale europea riunirà il suo Consiglio direttivo alle 14:15, per discutere sui tassi d’interesse; seguirà una conferenza stampa con la presidente Lagarde alle 14:45.

BRUXELLES – Riunione del Consiglio dell’Unione europea

BRUXELLES – La presidente del Consiglio Meloni parteciperà a una riunione del Consiglio dell’Unione europea.

ROMA – Presentazione del libro “Gli italiani e i rischi naturali”

ROMA – Il Senato ospiterà, nella sala Zuccari di Palazzo Giustiniani alle 10:30, la presentazione del libro “Gli italiani e i rischi naturali. Perché la prevenzione ci può salvare” del ministro per la Protezione civile Musumeci, con il presidente del Senato, La Russa.

NAPOLI – Convegno sulle violenze di genere

NAPOLI – A Castel Capuano nel Saloncino dei Busti, alle 10:30 avrà luogo un convegno dedicato agli “Scenari giuridici e sociali delle violenze di genere, dalla repressione alla percezione e alla prevenzione del fenomeno”, con la partecipazione del ministro della Giustizia, Nordio.

FRANCOFORTE – Italia ospite d’onore alla Buchmesse

FRANCOFORTE – Durante la Buchmesse, l’Italia sarà ospite d’onore.

BARCELLONA – Finale della America’s Cup

BARCELLONA – La finale della America’s Cup vedrà confrontarsi New Zealand e Ineos Britannia.

RIYADH – Torneo di esibizione “6 Kings Slam” di tennis

RIYADH – Si svolgerà il torneo di esibizione “6 Kings Slam” di tennis.