Home > Flash news > Olanda: Salvini, 'non dimentichiamo assassinio Theo van Gogh'

Olanda: Salvini, 'non dimentichiamo assassinio Theo van Gogh'

default featured image 3 1200x900

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "Oggi, ventuno anni fa, Theo van Gogh veniva assassinato da un estremista islamico. Noi non dimentichiamo". Lo scrive su X il segretario della Lega, Matteo Salvini. ...

di Pubblicato il

Roma, 2 nov. (Adnkronos) – "Oggi, ventuno anni fa, Theo van Gogh veniva assassinato da un estremista islamico. Noi non dimentichiamo". Lo scrive su X il segretario della Lega, Matteo Salvini.