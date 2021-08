Tokyo, 5 ago. (Adnkronos) – "E' svanito il sogno, ma devo restare concentrato perché devo prendere il bronzo. Cosa non è andato? Non lo so, non ci sono parole adesso per descrivere questa giornata. Forse non è per me, forse non ho lavorato abbastanza, ma non mollo e guardo avanti".

Lo ha detto Frank Chamizo dopo la sconfitta nella semifinale del torneo di lotta libera, categoria -74 kg di Tokyo 2020. L'azzurro lotterà domani per il bronzo.