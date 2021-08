Olimpiadi: Coe, 'Scarpe e pista? A fare la differenza è sempre l'atleta'

Tokyo, 5 ago. (Adnkronos) – "La pista iper veloce e le scarpe tecnologiche? In ogni nuova generazione ci sono delle innovazioni e dei progressi tecnologici. Se la pista della Mondo è veloce io non ho problemi e nessuno disegna scarpe per andare piano ma non sono stati abbattuti tutti i record del mondo e dove è accaduto è sempre stato per merito degli atleti".

E' il punto di vista del presidente di World Athletics Sebastian Coe sulle nuove spacrpe e la pista della Mondo embra aver aiutato gli atleti a migliorare le proprie prestaizoni ai Giochi di Tokyo 2020, parlando con i giornalisti italiani.