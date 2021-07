Olimpiadi: Garozzo, 'molto amareggiato per argento, ora dobbiamo vincere a squadra' (2)

(Adnkronos) – A complicare la finale del siciliano un problema al polpaccio che, sportivamente, ha minimizzato. "Solo crampi che mi hanno creato qualche preoccupazione di troppo, ma non ho perso la finalissima per questo".

Ieri grande delusione per la sua fidanzata Alice Volpi, quarta all'esordio olimpico.

"Lei è fantastica -sottolinea Garozzo-. Anche oggi ha tifato per me dalla tribuna. Ieri è stata sfortunata, ma sono sicuro che nei prossimi anni regalerà all' Italia grandissime soddisfazioni". A Tokyo l' Italia del fioretto ci riproverà nelle due prove a squadre. "Speriamo di andare a medaglia, sarebbe miglior modo per non pensare più a quello che è successo in questa finale. Il mondo della scherma però è cambiato, non è più quello di una quindicina di anni fa, si è globalizzato.

Vincere sempre non è scontato".