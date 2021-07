Olimpiadi: Occhiuzzi (argento sciabola Londra), 'Samele fantastico, ora trascini la squadra'

Roma, 24 lug. – (Adnkronos) – "Gigi è un ragazzo d'oro, si merita questa medaglia. Oggi è stato fantastico, ha tirato da campione e si è arreso solo davanti a un fenomeno". La medaglia d'argento di Londra 2012 nella sciabola individuale Diego Occhiuzzi commenta così all'Adkronos la medaglia d'argento di Luigi Samele nella stessa gara ai Giochi di Tokyo.

"Gigi ha avuto una storia sportiva particolare -prosegue Occhiuzzi-, sin da ragazzo è stato un talento eccezionale ma ha avuto la sfortuna di trovare campioni come Tarantino, Montano e me che lo abbiamo un po' tappato, lui non ha mai mollato e ora nel pieno della maturità trova questa grande soddisfazione. Sono felice per lui e ora deve trascinare la squadra che può darci grandi soddisfazioni. Siamo tra i grandi favoriti insieme alla Corea".