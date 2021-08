Olimpiadi: Tortu, 'finale aperta, ce la giochiamo'

Tokyo, 5 ago. (Adnkronos) – "Questa finale è sicuramente aperta. Sapevamo di poterci giocare la finale ed eravamo qui per questo. Era giusto non porsi limiti e non lo abbiamo fatto, con dei cambi leggermente in sicurezza perché volevamo arrivare alla fine, eravamo sicuri di poter fare quello che abbiamo fatto.

Ora dobbiamo recuperare il più possibile. Sembra che abbiamo fatto un 400 a testa, è stato faticoso sia il riscaldamento che la gara. Ora dobbiamo pensare a domani visto che siamo tra i migliori per giocarcela". Lo ha detto Filippo Tortu dopo la qualificazione della staffetta 4×100 alla finale olimpica con il 4° tempo complessivo, terzo in batteria. "Abbiamo fatto molto bene, ora dobbiamo tirare giù qualcosina per provare a sognare la medaglia".