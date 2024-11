Un comune in difficoltà

Oltressenda Alta, un piccolo comune situato nella provincia di Bergamo, è un esempio emblematico delle sfide che molti paesi italiani devono affrontare a causa dello spopolamento. Con una popolazione di sole 136 anime, questo paesino si trova a dover gestire non solo le difficoltà economiche legate alla diminuzione della popolazione, ma anche il mantenimento dei servizi essenziali per i residenti. La mancanza di giovani e la fuga verso le città più grandi hanno portato a una crisi demografica che mette in discussione il futuro della comunità.

Solidarietà e impegno civico

In un contesto così difficile, i cittadini di Oltressenda Alta hanno trovato un modo per resistere e supportarsi a vicenda. La solidarietà è diventata un valore fondamentale, e molti abitanti si sono organizzati per svolgere mansioni pubbliche e contribuire attivamente alla vita del paese. Un esempio significativo è quello del sindaco, che, una volta tolta la fascia tricolore, non esita a sporcarsi le mani per aiutare nella chiusura delle tombe dopo le tumulazioni nel cimitero locale. Questo gesto non è solo un atto di servizio, ma rappresenta anche un forte legame con la comunità e una dimostrazione di come l’impegno civico possa fare la differenza.

Un modello da seguire

Oltressenda Alta non è solo un luogo che affronta il problema dello spopolamento, ma è anche un modello di come le piccole comunità possano reagire e adattarsi alle sfide moderne. La collaborazione tra i cittadini, unita a un forte senso di appartenenza, ha permesso di mantenere viva la comunità e di affrontare insieme le difficoltà. In un’epoca in cui molti paesi lottano per mantenere la loro identità e i loro servizi, l’esempio di Oltressenda Alta offre spunti di riflessione su come la solidarietà e l’impegno collettivo possano contribuire a un futuro migliore.