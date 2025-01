Un tragico ritrovamento a Cisliano

La serata di sabato ha portato con sé una notizia sconvolgente per la comunità di Cisliano, un comune situato nella provincia di Milano. Un uomo di nazionalità marocchina, apparentemente tra i 25 e i 30 anni, è stato trovato senza vita sul ciglio della strada in via Regina Elena. Il corpo è stato scoperto da un passante che, notando la situazione anomala, ha immediatamente contattato il numero di emergenza 112. L’arrivo dei carabinieri della compagnia di Abbiategrasso ha confermato il decesso, aprendo la strada a una serie di indagini per chiarire le circostanze di questo tragico evento.

Indagini in corso: omicidio o incidente?

Le prime ispezioni sul luogo del ritrovamento hanno rivelato una lesione all’altezza dell’addome, suggerendo che la morte dell’uomo possa essere stata causata da un corpo contundente. Questo particolare ha spinto gli inquirenti a considerare l’ipotesi di omicidio, un’eventualità che non può essere sottovalutata. Gli investigatori stanno ora cercando di ricostruire gli ultimi momenti di vita della vittima, esaminando eventuali collegamenti con attività illecite, in particolare legate allo spaccio di droga, che sembra essere una delle piste più promettenti.

La mancanza di telecamere e di illuminazione

Un ulteriore elemento che complica le indagini è la posizione del ritrovamento. La zona in cui è stato trovato il corpo è periferica e priva di telecamere di sorveglianza, il che rende difficile ottenere informazioni utili da testimoni oculari. Inoltre, l’illuminazione scarsa della strada potrebbe aver contribuito a creare un contesto favorevole per un’azione violenta. Gli investigatori stanno quindi esaminando ogni possibile indizio, compresi i movimenti della vittima nelle ore precedenti al ritrovamento. La comunità è in attesa di risposte, mentre gli inquirenti continuano a lavorare per fare luce su questo misterioso omicidio.