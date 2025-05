Il contesto dell’omicidio

La mattina del 15 maggio, il tranquillo comune di Fregene, noto per le sue spiagge e la sua atmosfera serena, è stato scosso da un omicidio che ha lasciato la comunità in stato di shock. Giada Crescenzi, una giovane donna di 30 anni, è stata arrestata con l’accusa di aver ucciso la suocera, Stefania Camboni, di 58 anni.

Le due donne vivevano insieme da poco più di un mese, dopo che Stefania si era trasferita nella villetta di Giada e del suo compagno, figlio della vittima. Questo tragico evento ha sollevato interrogativi sulle dinamiche familiari e sui motivi che possono portare a un gesto così estremo.

Le circostanze dell’omicidio

Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, l’omicidio sarebbe avvenuto durante la notte, approfittando del turno di lavoro del compagno di Giada. La donna avrebbe accoltellato Stefania, un atto di violenza che sembra essere stato premeditato. Le indagini hanno rivelato che Giada aveva effettuato ricerche su internet riguardanti metodi per avvelenare e per eliminare tracce di sangue, elementi che hanno contribuito a incriminarla. La difesa di Giada, rappresentata dal suo avvocato, ha negato ogni responsabilità, sostenendo che la giovane non avesse alcun motivo per commettere un simile crimine.

Il movente dell’omicidio

Le indagini si sono concentrate anche sul possibile movente dell’omicidio. Secondo gli investigatori, l’eredità potrebbe essere stata un fattore scatenante. La tensione all’interno della famiglia, accentuata dalla recente convivenza, potrebbe aver creato un clima di conflitto che ha portato a questo tragico epilogo. Giada, infatti, avrebbe tentato di depistare le indagini simulando una rapina in casa, un tentativo che non ha convinto gli inquirenti. La complessità della situazione familiare e le dinamiche di potere all’interno della casa hanno reso questo caso ancora più inquietante e difficile da comprendere.