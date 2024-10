Il drammatico evento

La notte tra venerdì e sabato, un 78enne italiano è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Rho per l’omicidio volontario di un 45enne albanese. L’episodio è avvenuto a Garbagnate Milanese, un comune situato nell’hinterland di Milano. Secondo le prime ricostruzioni, il delitto sarebbe scaturito da una lite accesa tra i due uomini, che si trovavano nell’abitazione dell’arrestato.

Le dinamiche della lite

La vittima, che pare avesse una relazione con la moglie del 78enne, si trovava nell’appartamento della coppia insieme alla donna e al loro figlio minorenne. La lite sarebbe iniziata a causa di un’aggressione subita dalla moglie, anch’essa albanese, da parte del suo connazionale. Questo episodio ha scatenato una reazione violenta da parte del marito, culminata con un colpo di pistola esploso contro il 45enne.

Le conseguenze legali

L’arma utilizzata per il delitto, una Beretta calibro 22, è stata trovata e sequestrata dai carabinieri. Sebbene l’arma fosse detenuta regolarmente, era conservata in un luogo non autorizzato. Attualmente, il 78enne si trova nel carcere di San Vittore, dove è in attesa di ulteriori sviluppi legali. Questo tragico evento solleva interrogativi sulla violenza domestica e sulle relazioni interpersonali, evidenziando la necessità di un intervento tempestivo in situazioni di conflitto.