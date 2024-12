Omicidio a Marsala: ergastolo per Giovanni Parrinello e 17 anni per Lara Scan...

La Corte d'assise di Trapani emette sentenza per il delitto avvenuto in casa della vittima.

Il delitto di Antonino Titone

Il caso dell’omicidio di Antonino Titone, noto come “u baruni”, ha scosso la comunità di Marsala. La Corte d’assise di Trapani ha emesso una sentenza severa nei confronti di Giovanni Parrinello e della sua compagna Lara Scandaliato. Parrinello è stato condannato all’ergastolo, con sei mesi di isolamento, mentre Scandaliato dovrà scontare 17 anni e mezzo di carcere. L’omicidio, avvenuto nella casa della vittima, è stato caratterizzato da una violenza inaudita, con 26 colpi inferti alla testa e al volto di Titone.

Le indagini e l’arresto

Le indagini sono state avviate immediatamente dopo il delitto. I carabinieri, grazie a una descrizione fornita da alcuni testimoni, hanno identificato e arrestato Parrinello poche ore dopo l’omicidio. La coppia è stata trovata nella loro abitazione, e durante l’interrogatorio, Scandaliato ha rivelato dettagli cruciali, portando al ritrovamento dei vestiti indossati durante il crimine. La testimonianza di alcuni residenti ha fornito un identikit dell’uomo visto uscire dall’abitazione di Titone, contribuendo a ricostruire la dinamica dell’omicidio.

Motivazioni e dinamiche del crimine

Secondo gli investigatori, il movente dell’omicidio sarebbe legato a un debito di droga non saldato da parte di Titone. La vittima, infatti, vantava un credito nei confronti di Parrinello, il quale, insieme a Scandaliato, si sarebbe impossessato del portafoglio di Titone dopo averlo ucciso. La brutalità del delitto, con l’uso di un “piede di porco” per colpire la vittima, ha suscitato indignazione e shock nella comunità locale. Scandaliato, inizialmente descritta come una complice passiva, è stata successivamente accusata di aver partecipato attivamente all’omicidio, contraddicendo le sue prime dichiarazioni.