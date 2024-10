Tragedia a Roma: la morte di una giovane turista

La città di Roma è scossa da una tragica notizia che ha coinvolto una giovane turista inglese di soli 14 anni, deceduta dopo aver consumato un pasto in un locale della circonvallazione Gianicolense. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza sarebbe morta a causa di uno choc anafilattico, scatenato da un’allergia alle arachidi. La notizia ha suscitato un’ondata di indignazione e preoccupazione, portando le autorità a intervenire rapidamente per fare chiarezza sull’accaduto.

Indagini in corso e sequestro dei dolci

In seguito alla tragedia, è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico dei due titolari del locale, entrambi cittadini egiziani. Le indagini sono state affidate alla polizia, che ha già disposto il sequestro delle porzioni dei dolci serviti nel ristorante. Questo provvedimento è stato adottato per verificare la presenza di tracce di arachidi, che potrebbero aver causato la reazione allergica fatale. Gli inquirenti stanno lavorando per raccogliere tutte le prove necessarie e chiarire le responsabilità.

Esame autoptico e responsabilità legali

Per stabilire con certezza le cause della morte della giovane turista, è stato conferito l’incarico al medico legale per effettuare un esame autoptico. Questo passaggio è fondamentale per comprendere se ci siano state negligenze da parte dei titolari del locale, che potrebbero aver omesso di informare adeguatamente i clienti riguardo agli ingredienti utilizzati nei piatti. La questione della sicurezza alimentare è di primaria importanza, e le autorità stanno monitorando attentamente la situazione per garantire che simili tragedie non si ripetano in futuro.