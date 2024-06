L'ossessione di Filippo Turetta per Giulia Cecchettin: le chat e le ultime fo...

L'ossessione di Filippo Turetta per Giulia Cecchettin: le chat e le ultime fo...

Filippo Turetta ha documentato gli ultimi momenti in vita di Giulia Cecchettin: le immagini in esclusiva a Pomeriggio Cinque

Filippo Turetta, con estremo tormento, ha documentato gli ultimi momenti in vita di Giulia Cecchettin, nel pomeriggio trascorso insieme prima del femminicidio: una serie di foto e chat, mostrate in esclusiva a Pomeriggio Cinque, rivelano un quadro di ossessione e violenza.

Le ultime chat tra Turetta e Giulia Cecchettin

Turetta si mostra ossessionato dalla vita privata della ragazza, dall’eventualità che lei potesse frequentare un altro: lei che lo accusa di perseguitarla, di controllare quando va a dormire, quanto tempo sta online:

“Dai per favore puoi almeno dirmi se hai iniziato a scriverti con qualche tipo? Siamo migliori amici Giulia… tu non hai negato, significa che è vero?”.

Giulia Cecchettin risponde:

“Pippo sinceramente col c… vengo a dire a una persona che mi stalkera cosa sto facendo».

Giulia aveva percepito la fissazione e il tormento che il suo ex ragazzo avesse nei suoi confronti. A tal proposito, nei messaggi, si sfoga, gli dà dello psicopatico, diceva di aver paura. Ma, forse, in lei c’era ancora l’illusione che lui non potesse davvero farle del male.

Le foto nell’ultimo incontro

Giulia Cecchettin appare sorridente e spensierata negli ultimi selfie scattati prima della tragica morte. Le foto trovate sul telefono di Filippo Turetta, però, risalgono a ben 52 scatti, effettuati tra le 17,50 e le 21,10 dello scorso 11 novembre, il giorno in cui la studentessa è stata uccisa.

Decine e decine di scatti che si susseguono: alcuni insieme, altri soltanto della 22enne, mentre i due si aggirano per i negozi, molto probabilmente alla ricerca di un vestito da indossare in occasione dell’imminente laurea.

Un’ossessione che, in poco tempo, si è trasformata in follia omicida, l’11 novembre, in un parcheggio di Vigonovo.