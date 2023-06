Home > Video > Omicidio Giulia Tramontano: Impagnatiello ha agito da solo o ci sono complici? Omicidio Giulia Tramontano: Impagnatiello ha agito da solo o ci sono complici?

Nell'appartamento in cui Giulia Tramontano, incinta al settimo mese di gravidanza, è stata uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello sono state rinvenute numerose tracce biologiche ed ematiche. Gli indizi mostrano che l'assassino avrebbe trasportato il corpo della ragazza giù dalle scale fino all'auto per poi nasconderlo accanto al garage. Il lavoro degli investigatori procede per accertare se Alessandro abbia agito da solo o se vi siano eventuali complici.