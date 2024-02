Home > Video > Omicidio Tramontano, il processo: in aula la foto del corpo di Giulia Omicidio Tramontano, il processo: in aula la foto del corpo di Giulia

Continua il processo a Impagnatiello. L'uomo che ha ammazzato, occultato e cercato di struggere il corpo di Giulia. In quei giorni di incubi e dolore non ha mai pianto. Adesso, invece, piange. Cosa c'è di vero in questo cambio di personalità e carattere?