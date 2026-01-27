Omicidio volontario a Milano: Poliziotto Sotto Inchiesta per Sparatoria

AGGIORNAMENTO ORE 10:15 – Un grave episodio ha colpito Milano. Un giovane di 28 anni, Abderrahim Mansouri, è deceduto in una sparatoria avvenuta il 26 gennaio nel quartiere Rogoredo. L’incidente è stato innescato da un’operazione antidroga condotta da un agente di polizia in borghese. Attualmente, il poliziotto è sotto inchiesta per omicidio volontario.

La dinamica dei fatti

Le prime ricostruzioni indicano che il poliziotto ha dato l’alt al giovane, il quale avrebbe estratto un’arma, poi risultata essere una pistola a salve. L’agente, spaventato dalla situazione, ha aperto il fuoco, colpendo il giovane alla testa. Questo evento ha sollevato interrogativi e dibattiti pubblici riguardo alla legittima difesa e alle procedure adottate dalle forze di polizia in situazioni critiche.

Dichiarazioni del poliziotto

Assistito dall’avvocato Pietro Porciani, il poliziotto ha spiegato di aver percepito una minaccia imminente. “Quando ho visto la pistola ho avuto paura e ho sparato”, ha dichiarato, specificando di non aver potuto distinguere che l’arma fosse a salve a causa della scarsa illuminazione e della distanza di circa venti metri. La difesa sostiene quindi che si tratti di un caso di legittima difesa.

Reazioni e implicazioni politiche

L’episodio ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza pubblica a Milano. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha assicurato che verrà garantita la massima trasparenza nelle indagini. Tuttavia, ha anche avvertito di non fare presunzioni di colpevolezza nei confronti del poliziotto. Le sue dichiarazioni hanno cercato di mantenere un equilibrio, sottolineando l’importanza di un’indagine accurata.

Il contesto della sicurezza a Milano

Il caso evidenzia una crescente tensione sociale riguardo alla sicurezza nella città. Diverse forze politiche, tra cui la Lega, si sono schierate a favore del poliziotto, sostenendo che agisce per proteggere i cittadini. D’altro canto, esponenti di sinistra hanno manifestato preoccupazione per l’aumento della violenza e per la gestione della sicurezza pubblica da parte delle autorità locali.

Le indagini in corso

Le autorità competenti stanno attualmente indagando sull’accaduto, compresa l’autopsia sul corpo del giovane e gli accertamenti balistici per chiarire la traiettoria dello sparo. L’esito delle indagini si preannuncia cruciale per determinare le responsabilità e valutare se l’azione del poliziotto possa essere considerata giustificata.

Questo tragico episodio ha rimesso in discussione il delicato equilibrio tra sicurezza e diritti civili, suscitando interrogativi sulla formazione e le procedure adottate dalle forze dell’ordine in situazioni critiche. La comunità di Milano attende ora risposte chiare e giustificate.