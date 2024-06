Ondata di caldo in casa: come combatterla naturalmente

Per l'ondata di caldo in casa ci sono alcune indicazioni come un buon termoventilatore e finestre chiuse per maggiore refrigerio.

Questi giorni di inizio estate sono un po’ particolari perché sembra che l’Italia sia divisa in varie parti. Da un lato, il Nord con pioggia, rovesci e temporali e dall’altro il sud dove il termometro è salito oltre i 40° in alcune regioni. Nell’attesa dell’ondata di caldo che sta per giungere, si consiglia di prepararsi nel modo migliore con alcuni consigli e suggerimenti qui presenti.

Sebbene in alcune regioni del nord il tempo non sia propriamente estivo, al sud le temperature sono già salite. L’ondata di caldo in casa si annuncia anche per quest’anno davvero massiccia come affermano gli esperti del settore che prevedono temperature molto elevate.

Il caldo e l’afa poi sono particolarmente preoccupanti soprattutto in casa anche perché diventa difficile riuscire a restare nell’ambiente domestico quando le temperature sono oltre la soglia consentita. Per questa ragione è essenziale affidarsi a dei metodi che possano aiutare a reggere le temperature nel miglior modo possibile.

L’ondata di caldo in casa può preoccupare moltissimo soprattutto i soggetti maggiormente fragili e di salute cagionevole quali possono essere gli anziani e i bambini. Questi soggetti tendono a risentire, molto più di altri, di eccessivo aumento delle temperature ed è per questo che è necessario usare una soglia di attenzione maggiormente specifica.

Ondata di caldo in casa: consigli

Per sopperire all’ondata di caldo in casa e quindi riuscire a trovare un po’ di sollievo, sono diverse le soluzioni da adottare e gli accorgimenti da avere in modo da soffrire meno l’afa e il calore eccessivo. L’uso di condizionatori o termoventilatori come Thermo Air è sicuramente la giusta soluzione da adottare.

I termoventilatori e ventilatori a soffitto sono una ottima soluzione proprio perché aiutano a dare refrigerio e sollievo dall’eccessivo calore. Si consiglia poi di scegliere delle tende isolanti e termiche di colore chiaro in modo da ridurre l’introduzione del calore nell’ambiente domestico.

Per trovare un po’ di sollievo dall’ondata di caldo in casa le porte e le finestre dovrebbero essere tenute chiuse. Sarebbe meglio aprirle soltanto il mattino presto e tenerle chiuse durante il giorno per poi riaprirle nuovamente soltanto la sera prima di andare a dormire in modo da far entrare un po’ di brezza.

È poi consigliabile optare per un cambiamento soprattutto per quanto riguarda le lenzuola del letto. In tal caso si consiglia di optare per delle lenzuola in lino o dei cuscini imbottiti di grano saraceno in modo da dare un po’ di refrigerio. Un’altra ottima soluzione è quella di spegnere qualsiasi dispositivo elettronico che non si usa come per esempio il computer o il televisore in modo da ridurre il risparmio energetico.

