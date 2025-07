Ondate di caldo: gli alimenti migliori per combatterle

Un'alimentazione sana combatte le ondate di caldo e preserva il peso. Scopriamo cosa mangiare per stare bene in estate.

Le ondate di caldo continuano a imperversare sul nostro paese e i loro effetti si fanno sentire sulla salute di buona parte della popolazione in modi diversi. Difficoltà di concentrazione, sonno disturbato e perdita di appetito sono tra i sintomi più comuni. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, cosa portare a tavola per affrontare al meglio il caldo e mantenere il peso forma.

Tutti amano le giornate di sole e il clima mite, ma anche chi attende con entusiasmo l’arrivo dell’estate concorderà sul fatto che le ondate di calore, oltre a risultare spossanti, possono avere effetti seri sulla salute, soprattutto nelle persone più vulnerabili, come anziani, bambini, neonati e chi convive con patologie, acute o croniche.

Sintomi come la scarsa concentrazione, il sonno disturbato e la perdita di appetito sono comuni a una larga fetta della popolazione. Se trascurati, però, possono peggiorare nel tempo e incidere pesantemente sul benessere. Anche la tendenza a cercare bevande fresche per dissetarsi può diventare un’insidia, poiché spesso si eccede con il consumo di zuccheri, con il rischio di aumento di peso e obesità. Le bibite zuccherate sembrano dissetare solo in apparenza, ma lasciano una sensazione di sete che spinge a bere ancora, preferibilmente lo stesso tipo di bevanda.

Quando le temperature si fanno roventi, l’alimentazione può giocare un ruolo fondamentale nel contrastare gli effetti delle ondate di calore; allo stesso tempo, però, alcuni comportamenti alimentari errati possono accentuare i disagi anziché alleviarli.

Il corpo ha bisogno di energia per affrontare le alte temperature e pensare di risparmiare calorie rinunciando al nutrimento può essere controproducente. Non saltare i pasti, ma consuma piatti freschi e leggeri, ricchi di acqua e fibre, come insalate miste, verdure crude, cereali integrali e frutta di stagione. Evita pietanze troppo elaborate o ricche di grassi, che possono aumentare la ritenzione idrica, causare gonfiore e spossatezza. Al loro posto preferisci pesce, legumi e formaggi freschi.

Mantieni il corpo idratato bevendo acqua durante tutto l’arco della giornata, anche in assenza dello stimolo della sete. Tisane fredde e infusi alla frutta possono essere ottime alternative, ma attenzione agli zuccheri aggiunti. Bevande dolci e gelati, infatti, possono sembrare rinfrescanti, ma aumentano la disidratazione e favoriscono i picchi glicemici. Lo stesso discorso vale anche per le bevande alcoliche e quelle a base di caffeina.

Nei mesi estivi e, soprattutto, durante le ondate di caldo, mantenere il peso forma può diventare una vera sfida. Il caldo tende a ridurre l’appetito e alterare il metabolismo, ma al tempo stesso porta spesso a consumare snack zuccherati e bevande gassate che ostacolano gli obiettivi di benessere.

