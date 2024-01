Open Arms: Salvini, 'fin dall'insediamento del governo c'era politica condivisa su migranti'**

Palermo, 12 gen. (Adnkronos) - "Ho ricostruito tutta la vicenda, dall'insediamento del governo, per chiarire che fin dall'insedimento nel programma della maggioranza c'era una politica chiara e condivisa sulla gestione dei fenomeni migratori che prevedeva il coinvolgimento delle ...

Palermo, 12 gen. (Adnkronos) – "Ho ricostruito tutta la vicenda, dall'insediamento del governo, per chiarire che fin dall'insedimento nel programma della maggioranza c'era una politica chiara e condivisa sulla gestione dei fenomeni migratori che prevedeva il coinvolgimento delle istituzioni europee". Lo ha detto il ministro Matteo Salvini rendendo dichiarazioni spontanee in aula al processo Open Arms che lo vede imputato per sequestro di persona e di rifiuto di atti di ufficio. E ha ricordato la vicenda della nave Aquarius e della Diciotti.