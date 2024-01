Open Arms: Salvini, 'mi rassicurarono che non c'erano emergenze a bordo'**

Palermo, 12 gen. (Adnkronos) - "Quando c'erano situazioni sanitarie particolari non ci siamo mai rifiutati di fare sbarcare dei migranti. Nel caso Open Arms, io ero continuamente rassicurato sul fatto che non ci fossero emergenze a bordo. Lo sbarco da lì a breve ci sarebbe stato e n...

Palermo, 12 gen. (Adnkronos) – "Quando c'erano situazioni sanitarie particolari non ci siamo mai rifiutati di fare sbarcare dei migranti. Nel caso Open Arms, io ero continuamente rassicurato sul fatto che non ci fossero emergenze a bordo. Lo sbarco da lì a breve ci sarebbe stato e non solo per la redistribuzione". Lo ha detto Matteo Salvini rispondendo alle domande del Presidente del collegio Roberto Murgia al processo Open Arms. "Ci dicevano che la situazione a bordo non era a rischio", aggiunge.