Open Arms: Salvini, 'non concedere il porto alle navi era per fare pressioni su Ue'**

Palermo, 12 gen. (Adnkronos) – "Non concedere il pos prima di aver chiuso l'accordo con gli altri paesi europei sulla redistribuzione era una sorte di pressione, e grazie al nostro operato finalmente l'Europa è diventata solidale. In ogni caso, in caso di emergenze urgenti, lo sbarco poteva essere disposto, anche in assenza di assegnazione di Pos, da altre autorità, come è avvenuto ad esempio nel caso della Mare Ionio". Lo ha detto il ministro Matteo Salvini nel corso del controesame al processo Open Arms in corso a Palermo. "So per certo che nel secondo decreto c'erano motivazioni diverse rispetto al primo impugnato dal Tar. Ma non ricordo fatti specifici tra il provvedimento del Tar e il secondo decreto, firmato da me quale ministro degli Interni e non da Toninelli, ministro delle infrastrutture", aggiunge.