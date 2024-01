Open Arms: Salvini, 'operatività condivisa da intero governo, ho fatto tutto in piena coscienza'

Palermo, 12 gen. (Adnkronos) – Quella sulle politiche migratorie tra il 2018 e il 2019 "era una operatività condivisa dall'intero governo". Lo ha detto Matteo Salvini proseguendo le dichiarazioni spontanee al processo Open Arms a Palermo. E poi rivolgendosi al Presidente del collegio Roberto Murgia ha spiegato: "Mai mi sentirà dire: 'Non è mia responsabilità la politica migratoria', quello che ho fatto l'ho fatto in piena coscienza, ritengo di avere fatto un servizio utile al paese". "Mi faccio coscientemente carico di quello che abbiamo fatto con risultati assolutamente mai raggiunti, né prima né dopo, non solo in termini di contrasto al traffico di esseri umani ma in termini di vite salvate". "Negli anni 2018 e 2019, l'oggettività ci fa dire che si è ridotto il numero di morti e dispersi in mare come mai era accaduto prima e dopo. Il mio obiettivo non era solo difendere la sicurezza nazionale ma anche vite umane", conclude.