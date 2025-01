Operazione antidroga in Emilia-Romagna: 15 arresti per traffico internazionale

Arresti e perquisizioni in diverse province

Questa mattina, la Guardia di Finanza e la Polizia di Reggio Emilia hanno avviato una vasta operazione contro il traffico internazionale di droga, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Bologna. Sono in corso arresti e perquisizioni che coinvolgono 15 persone, di cui cinque residenti nel Reggiano. Le indagini hanno rivelato l’esistenza di un’organizzazione criminale italo-albanese, attiva dal 2020, dedita all’importazione e alla vendita di sostanze stupefacenti.

Il traffico di droga e i numeri dell’operazione

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’organizzazione avrebbe importato e acquistato ingenti quantità di droga da paesi come Albania, Kosovo, Ecuador, Colombia e Paesi Bassi. In totale, sono stati sequestrati 23 chili di cocaina, 6 chili di eroina, 80 chili di hashish e 240 chili di marijuana, per un valore stimato di circa 8 milioni di euro. Queste sostanze venivano vendute su tutto il territorio nazionale, con distribuzioni che partivano dall’Emilia-Romagna verso la Calabria.

Un’associazione a delinquere ben strutturata

Le indagini hanno messo in luce una rete complessa di associazione a delinquere, con membri ritenuti legati sia alla ‘ndrangheta che ad altri gruppi della criminalità organizzata laziale. Questo dimostra come il traffico di droga non sia solo un problema locale, ma un fenomeno che coinvolge diverse regioni italiane e organizzazioni criminali di varia provenienza. Ulteriori dettagli sull’operazione saranno forniti in una conferenza stampa che si terrà alle 11 presso il comando provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Emilia, alla presenza del comandante provinciale e del questore.