Blitz antimafia nel Salento: sono 88 i provvedimenti restrittivi emessi dal Gip del Tribunale di Lecce, Francesca Mariano, ed eseguito dai carabinieri del comando provinciale di Lecce, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia.

Operazione antimafia nel Salento: 88 arresti per traffico di droga e armi

Dall’alba di oggi è in corso una maxi operazione antimafia nel Salento condotta dai carabinieri del comando provinciale di Lecce. Fino a ora i carabinieri hanno eseguito 88 misure cautelari disposte dal Gip del Tribunale di Lecce, Francesca Mariani, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. I reati contestati sono associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, associazione per delinquere di tipo mafioso, detenzione, porto illegale di armi da sparo con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa e altri reali contro la persona e il patrimonio.

L’operazione antimafia si è estesa ad altre regioni italiane

Non solo Lecce e Sud del Salento, l’operazione antimafia si è estesa anche in altre regioni d’Italia quali Sicilia, Toscana, Veneto ed Emilia Romagna. Sono circa 470 i carabinieri impegnati in questa operazione antimafia, supportati da unità specializzate, tra cui squadre antiterrorismo, cinofili, elicotteri e reparti speciali.