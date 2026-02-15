operazione hawkeye, raid sugli ultimi bastioni dell'Isis e trasferimento dei prigionieri in Iraq

Gli interventi statunitensi in Siria, raccolti sotto il nome di operazione Hawkeye, hanno colpito decine di obiettivi dell'Isis, portando a catture e a un trasferimento massiccio di detenuti verso l'Iraq, mentre cambiano gli equilibri sul terreno.

Operazione Hawkeye sulle forze residue dell’Isil in Siria

Negli ultimi due mesi le forze statunitensi hanno intensificato azioni mirate contro nuclei residui dell’Isil in Siria. Le operazioni si sono concentrate su attacchi di precisione e incursioni a terra.

L’iniziativa, avviata in risposta all’uccisione di due militari americani e di un interprete civile, ha l’obiettivo di colpire la rete logistica del gruppo estremista e ridurne la capacità operativa.

Le autorità statunitensi hanno descritto l’insieme di azioni come operazione Hawkeye, finalizzata a degradare i flussi di rifornimento e la libertà di movimento dei combattenti.

Obiettivi e risultati principali

Il comando centrale americano, CENTCOM, ha comunicato che tra il 3 e il 12 febbraio le forze statunitensi hanno condotto attacchi aerei in Siria contro posizioni dell’Isil. L’azione ha riguardato oltre trenta bersagli e si è svolta nell’ambito dell’operazione Hawkeye, mirata a limitare i flussi di rifornimento e la libertà di movimento dei combattenti.

Secondo la nota ufficiale sono state impiegate munizioni di precisione su depositi di armi e infrastrutture del gruppo. Nel corso delle operazioni sono stati segnalati più di cinquanta combattenti uccisi o catturati e circa cento siti danneggiati. I dati descrivono una campagna progettata per mantenere una pressione costante sulle cellule rimaste attive.

Motivazioni dell’offensiva

I dati descrivono una campagna progettata per mantenere una pressione costante sulle cellule rimaste attive. L’amministrazione statunitense ha motivato l’azione con la necessità di rispondere all’attacco di dicembre che aveva causato vittime tra il personale militare e civile di supporto.

Tra i deceduti il governo ha citato gli Sergeant Edgar Brian Torres-Tovar e Sergeant William Nathaniel Howard, oltre all’interprete civile americano Ayad Mansoor Sakat. Di fronte a tali perdite è stata adottata una strategia basata su una rappresaglia mirata per impedire la riorganizzazione delle cellule e ridurre il rischio di nuovi attacchi.

Trasferimento dei detenuti e implicazioni giudiziarie

Dopo la strategia di rappresaglia mirata per impedire la riorganizzazione delle cellule, il Pentagono ha completato il trasferimento di migliaia di detenuti legati all’Isil dalla Siria all’Iraq. L’operazione, condotta su richiesta delle autorità di Baghdad, mira a sottoporre molti sospetti a procedimenti giudiziari locali.

Le autorità statunitensi hanno presentato il trasferimento come un passo rilevante nella gestione post‑territoriale del gruppo. Tuttavia, la decisione solleva questioni concrete sulle condizioni di detenzione e sui tempi e standard dei processi nei tribunali iracheni.

Organismi per i diritti umani e osservatori internazionali seguono gli sviluppi per valutare il rispetto delle garanzie processuali e delle norme internazionali sulle detenzioni. Resta inoltre aperto il tema del coordinamento tra autorità locali e partner internazionali per la raccolta di prove e la sicurezza delle udienze.

Cooperazione regionale e critiche

Il trasferimento è stato sostenuto dalla coalizione guidata dagli Stati Uniti che ha combattuto l’Isil, ma ha sollevato osservazioni critiche da parte di organizzazioni per i diritti umani e di osservatori internazionali. Le critiche si concentrano sulla mancanza di trasparenza e sulla necessità di garanzie procedurali efficaci per gli imputati.

La gestione dei prigionieri stranieri resta un nodo complesso che coinvolge diplomazie, rimpatri e il rischio di radicalizzazione in carcere. Occorre un coordinamento più stretto tra autorità locali e partner internazionali per la raccolta di prove, il monitoraggio delle condizioni detentive e l’attivazione di meccanismi di rimpatrio sicuri.

Cambiamenti sul terreno e riflessi politici

In continuità con il monitoraggio condotto da attori locali e partner internazionali, le autorità siriane hanno annunciato di aver ripreso il controllo della base di al‑Tanf, nel settore orientale del Paese. La località, finora impiegata come punto operativo per truppe straniere impegnate contro l’Isil, conserva valore strategico per il controllo delle rotte e delle aree di confine. Il ritorno del governo su questa porzione di territorio indica un consolidamento del potere di Damasco e corrisponde a un progressivo ridimensionamento dell’impegno militare diretto statunitense nella regione.

Allo stesso tempo Washington ha gradualmente riconsiderato la natura del legame con le forze curde note come Syrian Democratic Forces (SDF), partner fondamentali nella sconfitta territoriale dell’Isil nel 2019. Le autorità statunitensi hanno comunicato che l’alleanza con le SDF è in parte ridimensionata perché la missione di contrasto all’Isil è entrata in una fase diversa. Il riposizionamento politico-militare comporta ripercussioni sulla stabilità locale e sulle alleanze regionali, accentuando in alcune aree il vuoto di sicurezza e modificando gli equilibri tra attori statali e non statali. Questo sviluppo si inserisce nel quadro del progressivo ridimensionamento dell’impegno militare diretto degli Stati Uniti nella regione e influisce sulle opzioni diplomatiche aperte per i partner regionali.

Prospettive e fragilità

Nonostante successi tattici sul terreno, gli esperti avvertono che l’Isil continua a costituire una minaccia attraverso celle clandestine e la capacità di colpire con attacchi mirati. Il mantenimento di pressione militare e la cooperazione con partner locali restano elementi chiave per impedire una riorganizzazione del gruppo. Parallelamente, la ricomposizione del controllo territoriale da parte delle autorità di Damasco e i trasferimenti di detenuti verso l’Iraq modificano l’ecosistema della sicurezza, richiedendo monitoraggio internazionale e attenzione alle garanzie legali.

L’insieme di raid, catture e trasferimenti riflette una strategia multilivello: degradare la capacità operativa dell’organizzazione, consegnare sospetti alla giustizia locale e ridefinire la presenza sul terreno. La situazione rimane dinamica e richiederà vigilanza continua per prevenire nuove ondate di violenza o il riemergere di nuclei estremisti; uno sviluppo atteso riguarda l’intensificazione degli sforzi di intelligence e il rafforzamento dei meccanismi giudiziari transnazionali.