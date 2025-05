Un ordigno pericoloso nel cuore di Bologna

Alle prime ore del mattino, il Comune di Bologna è stato teatro di un’operazione di disinnesco che ha coinvolto esperti genieri dell’Esercito. Un ordigno bellico, risalente alla Seconda guerra mondiale, è stato rinvenuto in via Prati di Caprara, destando preoccupazione tra i residenti. La bomba, di fabbricazione americana e del peso di circa 53 chili, conteneva 26 chili di tritolo, un materiale esplosivo altamente pericoloso.

Le condizioni di conservazione dell’ordigno erano pessime, il che ha reso necessarie operazioni di bonifica immediate e meticolose.

Fasi dell’intervento e misure di sicurezza

La bonifica è stata coordinata dalla Prefettura di Bologna e dal comando forze operative nord dell’Esercito, e si è svolta in due fasi distinte. Inizialmente, gli specialisti hanno provveduto alla neutralizzazione dell’ordigno, rimuovendo i sistemi di innesco. Successivamente, è avvenuto il brillamento dell’ordigno in un’area appositamente predisposta, per garantire la sicurezza della popolazione. Durante queste operazioni, è stato necessario limitare il traffico aereo all’aeroporto di Bologna e interdire il passaggio su alcune strade adiacenti, oltre all’evacuazione di circa 250 abitanti della zona.

Il lavoro degli specialisti dell’Esercito

Questo intervento non è un caso isolato. Gli specialisti dell’Esercito di Castel Maggiore, attivi nella bonifica di ordigni bellici, hanno effettuato circa 115 interventi dall’inizio dell’anno, distruggendo un totale di 119 ordigni. Tra questi, si segnala una bomba d’aereo da 500 libre rinvenuta nel porto di Ancona. La presenza di ordigni risalenti a conflitti passati è un problema ricorrente in molte aree d’Italia, e il lavoro degli esperti è fondamentale per garantire la sicurezza pubblica e la bonifica del territorio. La professionalità e la preparazione degli operatori sono essenziali per affrontare situazioni così delicate e potenzialmente pericolose.