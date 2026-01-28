Orrore in Francia, dove una ragazza di appena 15 anni è stata sequestrata e seviziata da un gruppo di coetanei a Lione. La giovane, dopo essere riuscita a fuggire, è stata soccorsa da alcuni passanti.

Francia, orrore a Lione: ragazza di 15 anni sequestrata e seviziata da un gruppo di coetanei

Terribile quello che è successo in Francia, a Lione, a una ragazza di soli 15 anni.

La minorenne, infatti, è stata sequestrata e seviziata per diverse ore da un gruppo di coetanei, tra cui tre ragazze. Le torture sono avvenute all’interno di uno scantinato nel Sud della città francese. Secondo quanto ricostruito, la 15enne, che si trovava in una casa famiglia ad Annecy, aveva accompagnato il suo ex ragazzo di 17 anni a Oullins-Pierre-Bènite prima di essere brutalmente aggredita dallo stesso e da tre ragazze, tra i 14 e i 17 anni, compresa la nuova fidanzata del 17enne. Questo quanto riportato dal quotidiano Le Progrès. All’interno dello scantinato, una delle adolescenti l’avrebbe accoltellata a una coscia, un’altra invece le avrebbe cosparso il corpo con il contenuto di un estintore, ustionandola gravemente. Dopo di che i quattro adolescenti l’avrebbero spogliata e tagliato la schiena in diversi punti. La 15enne è riuscita fortunatamente a fuggire, trovata poi, tutta sanguinante, da alcuni passanti, con i Vigili del Fuoco che l’hanno poi presa in custodia.

Francia, orrore a Lione: cinque gli arresti

La 15enne sequestrata e seviziata per ore da quattro adolescenti, tra cui l’ex fidanzato e tre ragazze, è attualmente ricoverata in ospedale. Subito sono partire le indagini che hanno portato all’arresto dei 4 minorenni e di un giovane adulto che aveva guidato l’auto ad Annecy, anche se non sarebbe coinvolto nello stesso modo dei quattro minorenni. Tutti e cinque sono in custodia dalla polizia, ci sarebbero inoltre dei video che mostrerebbero le violenze subite dalla 15enne.