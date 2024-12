Tre arresti in provincia di Reggio Calabria: minorenne violentata in gruppo e filmata

Arrestati dalla polizia tre giovani in provincia di Reggio Calabria con l’accusa di violenza sessuale di gruppo aggravata su una minorenne. I reati si sarebbero registrati fra il gennaio 2022 e novembre 2023, quando gli indagati erano ancora minorenni.

Arrestati tre giovani dopo aver abusato e filmato una minorenne

I tre avrebbero abusato sessualmente della giovane senza il suo consenso e l’avrebbero costretta ad accettare di essere filmata, per poi deriderla con insulti “in spregio della figura femminile”. A seguito dell’accaduto, per i tre giovani è stata disposta dal gip l’ordinanza di custodia cautelare nell’Istituto penale per i minorenni nella giornata di martedì 17 dicembre, su richiesta della Procura per i minori. Stando alle indagini condotte con intercettazioni telefoniche e ambientali, si ritiene la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dei tre indagati.

Minorenne costretta ad accettare la ripresa del video delle violenze

In aggiunta agli indizi degli abusi sessuali sarebbe emersa una “personalità” degli indagati “del tutto sganciata dalle regole del vivere civile e totalmente orientata verso il soddisfacimento dei più biechi istinti sessuali”, come in una nota dei magistrati. Si evidenzia inoltre come gli indagati avrebbero fatto ricorso al metodo del reclutamento dei compartecipi al gruppo e che la ragazzina sarebbe stata costretta ad accettare la ripresa video delle violenze subite.